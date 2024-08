RECÔNCAVO BAIANO

Genival lidera disputa em Sto Antonio de Jesus com 54,2%, aponta Paraná Pesquisas

O atual prefeito e candidato à reeleição Genival Deolino (PSDB) lidera a disputa em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, com 54,2% dos votos, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira (19).