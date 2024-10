VOTAÇÃO

Geraldo Jr. vota acompanhado de comitiva em colégio de Salvador

O candidato à prefeitura de Salvador, Geraldo Jr. (MDB), foi o primeiro a votar neste domingo (6), em Salvador. Ele chegou ao Colégio São Paulo, no bairro da Pituba, logo no início da manhã.

No local de votação, o candidato conversou com a imprensa logo após votar. Ele destacou que é um importante momento para o cidadão exercer a democracia. "O sentimento é de mudança que Salvador já escolheu. Acredito que a população possa exercer a democracia. Hoje é o encontro dos candidatos com a urna. Quem decide é você, com seu voto. É a hora da decisão", disse.