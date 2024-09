DISPUTA NA CAPITAL

Geraldo Júnior inaugura comitê de campanha na Avenida ACM

Governador Jerônimo Rodrigues não esteve presente no evento, que aconteceu na noite da última sexta-feira (30)

O candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), inaugurou o comitê de campanha. Instalado na Avenida ACM, ao lado da concessionária Localiza, o espaço é um local de distribuição do material publicitário do postulante.

Também presente na inauguração, que aconteceu na noite da última sexta-feira (30), a candidata a vice-prefeita, Fabya Reis (PT), elogiou a participação da militância no evento. Disse que vai lutar até o dia 6 de outubro pela vitória.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) não participou da inauguração do comitê. Participaram do lançamento a primeira-dama do estado, Tatiana Velloso, deputados federais e estaduais.