ELEIÇÃO NA BAHIA

Jerônimo escolhe lado em campanhas do interior e provoca divisão em seu grupo político

Governador causou mal-estar com comunistas, integrantes do PSD e até mesmo com militantes do próprio partido, o PT

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 16:05

Jerônimo Rodrigues durante evento no interior do estado Crédito: Reprodução/Instagram

Diferentemente de Rui Costa (PT) quando governava a Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem mergulhado nas campanhas no interior do estado e escolhido um lado quando seu grupo político se divide entre duas ou mais candidaturas a prefeito. Isso aconteceu em, pelo menos, quatro cidades baianas: Juazeiro, Lajedão, Jeremoabo e Jacobina.

Em Jacobina, no norte baiano, Jerônimo causou mal-estar com os comunistas, que são aliados históricos. O governador decidiu apoiar a candidata à prefeitura Mariana Oliveira (PSB), apesar da federação formada pelo PT, PCdoB e PV estar na chapa do atual prefeito Tiago Dias (PCdoB).

O chefe do Executivo baiano sugeriu que decidiu apoiar Mariana diante da administração mal avaliada do atual gestor jacobinense. “Nós fizemos uma pesquisa, recebemos pesquisas e monitoramos. Aí a necessidade da gente poder se manifestar”, declarou ele.

A postura de Jerônimo revoltou a cúpula do PCdoB porque o governador descumpriu o acordo firmado com os aliados. “O entendimento político que tínhamos feito é de que o governador estaria em todos os palanques de prefeitos que tiveram com ele em 2022 e fossem para a reeleição. Eu considerei um movimento fora do padrão”, declarou o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB), em entrevista ao CORREIO.

Também no norte, em Juazeiro, Jerônimo deixou descontente os correligionários do PSD ao decidir apoiar o empresário Andrei da Caixa (MDB) em detrimento da candidatura de Celso Carvalho (PSD).

“Eu acho que o governador deveria ser neutro, porque (Celso Carvalho) trata-se de um candidato também da base. Imagine que o Celso ganhe a eleição, ninguém vai poder exigir que Celso marche com quem ficou contrário a ele. Você pode até torcer, mas quando externa a posição se define um lado. Quando definiu um lado, não pode se cobrar apoio depois”, afirmou o senador Angelo Coronel (PSD).

Em Lajedão, no sul baiano, Jerônimo irritou os petistas da cidade depois de ficar ao lado de Tonzinho (PSD). Lá o PT lançou a servidora Lidiane Alves. Uma liderança petista local chegou a publicar um vídeo no qual diz que a posição do governador foi “infeliz, inoportuna e desrespeitosa”. Pediu ainda que a fala do chefe do Executivo baiano fosse “ignorada”.