POLÍTICA

Petistas jogam ovo contra Jerônimo durante carreata no interior da Bahia

Apoio do governador da Bahia a candidato do PP em Jeremoabo irritou integrantes do Partido dos Trabalhadores

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 13:35

Governador se abaixou para não ser atingido por ovada Crédito: Reprodução/Blog do Vila

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), foi recebido com ovadas durante uma carreata em Jeremoabo, no norte do estado, na manhã desta sexta-feira (4).

Insatisfeitos com a decisão de Jerônimo de apoiar o candidato a prefeito do PP, Mateus de Deri, militantes petistas jogaram ovo no governador. Na cidade, o PT lançou Fabio da Farmácia como postulante ao Executivo.