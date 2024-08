NORTE DA BAHIA

Base petista racha em Juazeiro e Jerônimo Rodrigues causa mal-estar com PSD

Senador Angelo Coronel diz que governador da Bahia deveria ficar "neutro" na disputa eleitoral da cidade

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 15:56

Andrei da Caixa, Jerônimo Rodrigues e Isaac Carvalho Crédito: Divulgação

A decisão da federação formada pelo PT, PCdoB e PV de não ter candidatura própria à prefeitura de Juazeiro, no norte baiano, e apoiar o empresário Andrei da Caixa (MDB) provocou um racha na base de Jerônimo Rodrigues (PT). Uma declaração do governador, nesta semana, inflamou ainda mais a chama de descontentamento no grupo petista.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Jerônimo Rodrigues disse que após “uma boa reunião”, a base petista decidiu que a chapa majoritária apoiada por ele em Juazeiro é encabeçada por Andrei da Caixa e Tiano Félix (PT), como vice.

O ex-prefeito da cidade, Isaac Carvalho (PT), que sonhava em retornar a prefeitura juazeirense, não gostou e, em articulação com o PSD, lançou o administrador e seu sobrinho Celso Carvalho (PSD) como candidato a prefeito. Em nota publicada no Instagram, o partido do senador Otto Alencar informou que foi feita uma intervenção no diretório da sigla no município para que a legenda tivesse candidatura própria.

Com a decisão do PSD de lançar um nome ao Executivo juazeirense, esperava-se que o governador ficasse neutro na disputa eleitoral da cidade, o que não aconteceu ao declarar apoio a Andrei da Caixa. A postura de Jerônimo Rodrigues desagradou a cúpula pessedista.

“Eu acho que o governador deveria ser neutro, porque (Celso Carvalho) trata-se de um candidato também da base. Imagine que o Celso ganhe a eleição, ninguém vai poder exigir que Celso marche com quem ficou contrário a ele. Você pode até torcer, mas quando externa a posição se define um lado. Quando definiu um lado, não pode se cobrar apoio depois”, declarou o senador Angelo Coronel, em entrevista ao CORREIO.

Candidatura fracassada

O PT pretendia lançar o ex-prefeito Isaac Carvalho ao Executivo de Juazeiro, mas a candidatura do petista naufragou após coleção de derrotas na Justiça.

Isaac Carvalho foi condenado, em maio de 2022, em decorrência da prefeitura ter pago a conta de energia elétrica dos permissionários do camelódromo do município durante o mandato dele, na década passada. Com essa condenação, o petista só pode, em tese, voltar a concorrer em uma eleição no ano de 2026. Ele ajuizou diversos recursos para tentar tornar-se elegível no pleito deste ano, mas, após vários fracassos, o PT decidiu retirar sua candidatura e apoiar Andrei da Caixa.

Para Coronel, houve um “afobamento”. "O governo se antecipou demais, porque Isaac ainda poderia ter sido candidato. Acho que o governo poderia ter esperado mais (até a Justiça decidir sobre a elegibilidade da candidatura do ex-prefeito). Foi um afobamento", afirmou o senador.

Em nota divulgada à imprensa, Isaac Carvalho avaliou que a federação PT-PCdoB-PV “cometeu um equívoco ao endossar” Andrei da Caixa.