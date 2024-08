RODRIGO DANIEL SILVA

'Para o PV, Isaac Carvalho está inelegível em Juazeiro', diz presidente do partido

Pela lei, a federação formada por PT, PV e PCdoB só pode ter um nome na disputa pela cidade do norte baiano

Presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes disse que o ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho (PT), não conseguiu provar que está apto a disputar a prefeitura da cidade.

“Para a gente (PV), ele está inelegível. Até agora, não houve uma prova cabal de que ele está elegível. Ele fez um acordo com o Ministério Público, mas o Ministério Público é apenas um órgão opinativo. O juiz não se manifestou. Então, para todo mundo, ele continua inelegível”, declarou Ivanilson Gomes à coluna.

O PV oficializou, nesta segunda-feira (5), a candidatura do deputado estadual Roberto Carlos a prefeito de Juazeiro. Já o PT confirmou Isaac Carvalho como postulante. Pela lei, a federação formada por PT, PV e PCdoB só pode ter um nome na disputa pela cidade do norte baiano.

Na avaliação de Ivanilson Gomes, o caso deve ser decidido pela Justiça. “Nós vamos continuar com o nosso nome. Não há problema. Se for os dois para lá, a Justiça vai tomar decisão e escolher um nome. E o nome de Roberto Carlos,por ser elegível, passaria”, analisou.

Nos bastidores, a informação é de que a cúpula do PT já não conta com o nome de Isaac Carvalho para competir pela prefeitura de Juazeiro. O partido avalia outros nomes. No entanto, o ex-prefeito tem esticado a corda e ninguém sabe onde vai parar…