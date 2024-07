NORTE BAIANO

PT 'enterra' pré-candidatura de Isaac Carvalho e já avalia outros nomes para prefeitura de Juazeiro

Ex-prefeito não conseguiu reverter a inelegibilidade na Justiça Eleitoral e não poderá concorrer

Publicado em 29 de julho de 2024 às 17:07

A cúpula do PT já enterrou a pré-candidatura de Isaac Carvalho a prefeito de Juazeiro, no norte baiano. Segundo apurou o CORREIO, integrantes do partido avaliam outros nomes para ser candidato ao Executivo juazeirense.

Além da esposa de Isaac Carvalho, Ellen Carvalho, outros três nomes são avaliados pelo Partido dos Trabalhadores: Paulo Bonfim (ex-prefeito), Edson Tanury (empresário) e Tom Zé (advogado).

Isaac tentou um acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para tornar-se elegível no pleito deste ano, mas o juiz José Goes Silva Filho concedeu 10 dias para que a prefeitura de Juazeiro se manifestasse sobre o pacto.

Controlada pela tucana Suzana Ramos, a administração municipal só pretende se manifestar no último dia concedido pela Justiça, no dia 8 de agosto. Só que as convenções partidárias, que oficializam as candidaturas, só podem ocorrer até o dia 5 de agosto. Ou seja, não haveria prazo para reverter a inelegibilidade de Isaac Carvalho.

Não houve divulgação dos detalhes do acordo. Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação do ex-prefeito disse que não irá se manifestar sobre a decisão judicial.

Isaac Carvalho foi condenado, em maio de 2022, em decorrência da prefeitura ter pago a conta de energia elétrica dos permissionários do camelódromo do município durante o mandato dele, na década passada. Com essa condenação, o petista só pode, em tese, voltar a concorrer em uma eleição no ano de 2026. Em 2018, quando já estava na lista dos inelegíveis do Tribunal de Contas da União (TCU) antes da sentença de 2022, chegou a vencer a disputa para deputado federal, mas a Justiça Eleitoral o impediu de tomar posse.

Federação

Dentro da federação petista, o PV e o PCdoB também querem lançar candidaturas a prefeito de Juazeiro. Os comunistas desejam o nome do deputado estadual Zó, já os verdistas querem emplacar o parlamentar Roberto Carlos. A avaliação, dentro do PT, é que os três partidos vão apresentar seus nomes e caberá ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) bater o martelo.