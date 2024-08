NORTE DA BAHIA

PT abre mão de candidatura em Juazeiro após fracassos de Isaac Carvalho e apoia MDB

O PT anunciou, nesta quarta-feira (14), que a federação da qual faz parte junto com o PCdoB e PV vai apoiar o empresário Andrei da Caixa (MDB) a prefeito de Juazeiro, no norte baiano. A decisão aconteceu após o ex-prefeito Isaac Carvalho (PT) sofrer várias derrotas na Justiça e não conseguir reverter a inelegibilidade.

Isaac Carvalho foi condenado, em maio de 2022, em decorrência da prefeitura ter pago a conta de energia elétrica dos permissionários do camelódromo do município durante o mandato dele, na década passada. Com essa condenação, o petista só pode, em tese, voltar a concorrer em uma eleição no ano de 2026. Em 2018, quando já estava na lista dos inelegíveis do Tribunal de Contas da União (TCU) antes da sentença de 2022, chegou a vencer a disputa para deputado federal, mas a Justiça Eleitoral o impediu de tomar posse.