ELEIÇÕES

José Ronaldo anuncia Pablo Roberto como pré-candidato a vice na sua chapa

A oficialização das candidaturas deve ocorrer no dia 30 deste mês, durante a convenção partidária

Pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil) anunciou, nesta sexta-feira (19), o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) como pré-postulante a vice-prefeito na sua chapa. A oficialização das candidaturas deve ocorrer no dia 30 deste mês, durante a convenção partidária.

Pablo Roberto retirou sua pré-candidatura a prefeito de Feira de Santana nesta semana, com o argumento de que a eleição na cidade será polarizada entre Zé Ronaldo e o deputado federal Zé Neto (PT).

Na coletiva de imprensa na qual anunciou Pablo Roberto como vice, José Ronaldo disse que o escolheu por causa da competência e seu envolvimento prévio com o grupo político do qual faz parte. “Ele é muito competente. Faz muito bem campanha política e a presença dele junto com a gente é de grande importância. Por isso, essa tomada de decisão", declarou.