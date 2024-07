PRINCESINHA DO SERTÃO

José Ronaldo é oficializado candidato a prefeito de Feira de Santana

O evento teve as presenças do vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, do prefeito Bruno Reis, de deputados estaduais e federais e outras lideranças políticas

Da Redação

Publicado em 31 de julho de 2024 às 17:41

União Brasil oficializa candidatura de Zé Ronaldo à prefeito de Feira Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil) foi oficializado candidato à prefeitura da cidade em convenção partidária realizada na Ária Hall na noite desta terça-feira (30). O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) foi homologado como postulante a vice-prefeito. O evento teve as presenças do vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, do prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil), de deputados estaduais e federais e outras lideranças políticas.

“Estamos reunidos com um propósito comum: um chamado que entrou no meu coração e não vem de uma única voz. Este chamado vem do coração de todos vocês. O trabalho e a luta têm guiado os meus passos”, disse o candidato do União Brasil.

José Ronaldo tem 72 anos e já ocupou diversos cargos políticos. Em 1982, foi eleito pela primeira vez como vereador de Feira. Em seguida, ocupou cargos de deputado estadual e federal até se tornar prefeito da Princesinha do Sertão, a segunda maior cidade do estado. Governou o município em quatro oportunidades: 2000, 2004, 2012 e 2016.

"Eu vivo esta cidade dentro do meu coração. Vocês sabem que sempre estive presente, conversando com cada um de vocês. Ao lado de vocês, com sorrisos e lágrimas, trabalhei muito pela cidade para retribuir tudo o que Feira fez por mim. Faço com muito amor, carinho e respeito por esta terra que me abraçou tanto", pontuou Zé Ronaldo, como é conhecido.

Presente na convenção, o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, destacou a relação de amor que Zé Ronaldo tem por Feira de Santana. "O que salta aos nossos olhos, o que toca no nosso coração, é ver a relação que Zé Ronaldo tem com o povo de Feira. É ver que quando ele chega, abraça alguém, estende a mão, olha nos olhos, e é tudo marcado por sinceridade, por verdade e por amor a essa cidade," afirmou Neto.

Zé Ronaldo disputará a prefeitura de Feira com o deputado federal Zé Neto (PT) e o empresário Carlos Medeiros (Novo). Os dois oficializarão a candidatura no próximo sábado (3). A convenção do petista está marcada para às 15h, no Prime Music. Já o Novo fará o evento no auditório da Admvital Consultoria, às 10h.