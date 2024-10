LAUDO FALSO

Justiça Eleitoral derruba perfil de Marçal no Instagram por 48 horas

O juiz eleitoral das garantias do município de São Paulo, Rodrigo Capez, determinou a derrubada do perfil no Instagram, por 48 horas, do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB). A medida deverá ser cumprida no prazo de 2 horas pela plataforma.