DISPUTA

Lula participa de convenção de Guilherme Boulos a prefeito de São Paulo

O PSOL oficializou, neste sábado (21), a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo.

Presente no evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou claro que espera que o ex-coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) não seja tratado meramente como um candidato apoiado pelo PT, apesar do parlamentar não pertencer aos quadros petistas.