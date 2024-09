ELEIÇÃO NA BAHIA

Mais da metade das cidades baianas tem apenas dois candidatos a prefeito

As maiores disputas acontecem entre candidatos do PSD e Avante. No total, 23 cidades baianas têm esse confronto. O primeiro partido, inclusive, é a legenda com maior número de disputas diretas no estado, com 114 participações, enquanto o PT, partido do governador Jerônimo Rodrigues, ocupa a segunda posição, com 66. No âmbito nacional, a Bahia ocupa a 10ª posição na lista de embates com apenas dois prefeituráveis.