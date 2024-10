ACUSAÇÃO

Marçal divulga suposto laudo de uso de cocaína de Boulos; candidato vai pedir prisão de ex-coach

Segundo O Globo, o documento indicaria que o deputado federal teria testado positivo para cocaína na ocasião. Boulos, no entanto, diz que o documento é falso e que pedirá a prisão de Marçal e do proprietário da clínica divulgado pelo rival.

Na live, Boulos disse ainda que o número de documento exposto na imagem está errado. "O dono da clínica do documento que ele publica tem vídeo com Pablo Marçal, é apoiador dele. Ele falsificou um documento com um CRM de um médico que faleceu há dois anos para que ninguém fosse responsabilizado", disse. O nome do profissional que aparece receituário é José Roberto de Souza, cujo CRM é 17064-SP. O Globo confirmou com órgão médicos que o profissional já é falecido.