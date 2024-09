ELEIÇÃO NA CAPITAL

Nova pesquisa aponta vitória de Bruno Reis no primeiro turno com ampla vantagem

O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (3) pelo Informe Baiano

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 12:59

Bruno Reis durante caminhada Crédito: Divulgação

Pesquisa realizada pelo instituto Data Certa aponta vitória do prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), no primeiro turno com ampla vantagem, inclusive com possibilidade de conquistar uma votação histórica.

De acordo com o levantamento, divulgado nesta terça-feira (3) pelo Informe Baiano, Bruno Reis aparece com 68,8% das intenções de votos no cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos. Em segundo lugar está o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), com 10,4%, e em terceiro, Kléber Rosa (PSOL), com 2%.

Levando em consideração as intenções de votos válidos, quando não são contabilizados os brancos e nulos, o prefeito e candidato à reeleição chega a 83,8%, abrindo uma margem de mais de 70 pontos percentuais para o segundo colocado, Geraldo Júnior, que pontuou com 12,66%. Kléber Rosa aparece com 2,44%.

O vice-governador lidera a rejeição. De acordo com a sondagem de opinião, 24,8% disseram que não votariam em Geraldo Júnior. Bruno Reis tem 10% e Kléber Rosa, 6,6%.