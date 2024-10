ELEIÇÕES 2024

'O resultado da eleição é o resultado da avaliação da nossa gestão', afirma Bruno Reis em discurso

O prefeito reeleito falou a apoiadores em coletiva no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande

Gil Santos

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 20:55

Ana Paula Matos, Bruno Reis, ACM Neto e Carlos Muniz, presidente da Câmara Municipal de Salvador, celebraram o resultado das urnas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A entrevista coletiva do prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi marcada para o Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande. Os primeiros apoiadores começaram a chegar antes das 18h - a maioria escolheu vestir azul, a cor do partido. Um batalhão de jornalistas aguardava no segundo andar do hotel, de olho nos celulares. Nas telas, a contagem dos votos com atualizações minuto a minuto.

Bruno Reis seguiu na liderança desde o início. Por volta das 18h40, quando o TSE confirmou a reeleição matemática do prefeito, ou seja, quando não havia mais chances de ele perder a disputa, secretários, diretores e outros apoiadores começaram a festejar. O cerimonial ligou o som com o jingle da campanha e houve abraços, aplausos e gritos de vitória. Às 20h10, Bruno, o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e a vice-prefeita reeleita, Ana Paula Matos (PDT), entraram no auditório sob aplausos.

Em seu discurso, Bruno começou agradecendo à família, à esposa e aos filhos que estavam no palco ao lado dele, se emocionou e a voz embargou ao falar dos pais e avós. Em seguida, agradeceu ao amigo e colega político ACM Neto, que também estava ao lado do gestor.

Bruno frisou que Neto é o candidato dele para governador, em 2026, e afirmou que o resultado das urnas na capital e no interior também apontam a vontade do eleitorado. Por fim, voltou as palavras para Ana Paula, a quem chamou de porto seguro, e agradeceu ao apoio e ao trabalho da vice-prefeita e de toda a equipe. E disse que "o bem venceu o mal", em uma referência aos adversários políticos.

O prefeito reeleito também reforçou a confiança que carregou durante a campanha. "Maior é a responsabilidade, estou confiante de tudo, sei que dei o meu melhor nessa campanha. Eu dizia sempre a vocês da imprensa: calma, eu sei o que estou fazendo. Estou na política há 25 anos, tem a hora de plantar e a hora de colher. A minha eleição vai ser a consequência do trabalho que eu realizar", disse Bruno Reis.

Ele ainda lembrou as dificuldades que encarou no período da pandemia de covid-19, que coincidiu com o início do seu primeiro mandato. "Enfrentei os momentos mais difíceis dessa cidade, levou quase a metade do meu mandato, mas nesses últimos dois anos, era entrega atrás de entrega, programas, ações, projetos e iniciativas que estavam aí impactando as vidas das pessoas. E eu ouvia esses depoimentos, e eu sabia que essas pessoas estariam comigo nesse momento decisivo", acrescentou.