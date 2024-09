FIQUE PREPARADO

Onde eu voto? Veja como consultar sua zona eleitoral

A zona eleitoral é o nome dado à área de um município onde há votações eleitorais. Segundo o TRE, as zonas são "regiões geograficamente delimitadas dentro de uma unidade da Federação, gerenciada por um Cartório Eleitoral, que centraliza e coordena as eleitoras e os eleitores ali domiciliados."

O TRE acrescenta ainda que "a divisão das Zonas é realizada de acordo com a demanda de cada local: enquanto umas podem ser responsáveis por “apenas” um bairro muito grande e populoso, outras podem ser responsáveis por mais de um município inteiro, a depender de seu tamanho e de sua população."

Uma cidade pode ser dividida em diversas zonas eleitorais que, por sua vez, são divididas em seções. Os locais preferenciais para votação no país são instituições de ensino.

O procedimento é tranquilo. É preciso acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e preencher as informações solicitadas. Clique aqui para acessar.

Também é possível fazer busca pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado.

Você terá a opção de buscar sua zona eleitoral por município, por nome ou número, ou por endereço do eleitor. Clique na opção escolhida.

Procure a zona eleitoral correspondente no site;

Para buscar pelo endereço do eleitor

Para buscar a zona eleitoral pelo endereço do eleitor, basta digitar seu CEP e o número de sua casa que o site indica qual é a zona.

Caso você tenha mudado de endereço e não atualizou seu título de eleitor com a mudança, você deve buscar pelo endereço antigo, que foi registrado quando você tirou o título.

No dia da eleição, não é necessário levar o título de eleitor. Para votar, basta levar um documento oficial com foto. Podem ser usados para votar:

As eleições, conforme já dito, acontecem no domingo, 6 de outubro, este ano. Caso haja segundo turno, ele ocorrerá no dia 27 de outubro, também um domingo.