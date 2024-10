ELEIÇÃO EM SALVADOR

Paraná Pesquisas aponta vitória de Bruno Reis com 84% dos votos válidos

O novo levantamento da Paraná Pesquisas aponta vitória de Bruno Reis (União Brasil) no primeiro turno com 84% dos votos válidos. A sondagem de opinião foi divulgada, nesta terça-feira (1º), pelo portal Bahia Notícias.

Segundo a pesquisa, Geraldo Júnior (MDB) aparece em segundo lugar com 8,4%. Pela margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais e para menos, ele está tecnicamente empatado com Kleber Rosa (PSOL), com 4%. Os votos válidos não computam os brancos e nulos.