ELEIÇÕES

Plano de governo de Geraldo Júnior só tem capa e contracapa no site do TSE

Lei eleitoral define que todas as informações deveriam estar na plataforma DivulgaCandContas até prazo final de inscrições, que foi 15 de agosto; equipe de campanha diz que houve erro técnico

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 18:15

Geraldo Junior Crédito: Rafael Martins/GOV/BA

O plano de governo para prefeitura de Salvador proposto pelo candidato Geraldo Júnior (MDB) e submetido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não traz nenhuma proposta. O material tem somente capa e contracapa. A informação foi divulgada pela colunista Malu Gaspar, de O Globo.

A equipe de campanha do candidato afirma que o ocorrido foi por conta de um erro técnico.

A lei eleitoral define que todas as informações deveriam estar na plataforma DivulgaCandContas do TSE até o prazo final para inscrição das candidaturas, que foi 15 de agosto. Quem busca pela página do candidato no site do TSE, contudo, só encontra a capa do projeto, que tem título “Pensar Salvador: programa de governo participativo”.

A assessoria do candidato diz que o erro foi notado na inscrição da candidatura e todos os documentos foram repassados ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia no dia 16. Por ter sido após o fim do prazo de inscrição, a retificação na plataforma só poderia ser feita pelo próprio TRE-BA, diz a equipe. Isso ainda não aconteceu.

No site, o nome do arquivo PDF com o programa é “Capa e Contracapa Convencao Geraldo”, indicando que pode ter acontecido uma confusão ao enviar. O plano do candidato tem 66 páginas, segundo a equipe, que o disponibilizou para a colunista.

Além de não estar no site do TSE, o material também não é disponibilizado em outros locais, diz a coluna. A campanha tem divulgado uma lista de itens prioritários, que traz pontos descritos de maneira genérica, sem o aprofundamento que se espera de um plano de governo.