ELEIÇÕES 2024

Prefeito Jânio Natal é reeleito em Porto Seguro

O prefeito Jânio Natal (PL) foi reeleito neste domingo (6) em Porto Seguro, no Sul da Bahia. Com 89,74% das urnas contabilizadas, ele teve 54,49% dos votos e vai permanecer no cargo para um segundo mandato, com seu vice-prefeito, Paulinho Tôa Tôa.