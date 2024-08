CORRIDA PELO VOTO

Quaest divulga nesta terça-feira a primeira pesquisa sobre a eleição em Salvador

Contratada pela TV Bahia, a sondagem de opinião será apresentada no telejornal BATV, a partir das 19h

O instituto Quaest, que realiza pela primeira vez pesquisas sobre as eleições em Salvador, divulga, nesta terça-feira (27), o primeiro levantamento sobre a corrida eleitoral na capital baiana. Contratada pela TV Bahia, a sondagem de opinião será apresentada no telejornal BATV, a partir das 19h.

De sábado até esta segunda-feira (26), o instituto ouviu 900 eleitores da capital baiana. A pesquisa testou o grau de conhecimento do eleitor em relação aos candidatos Bruno Reis (União), Eslane Paixão (UP), Geraldo Junior (MDB), Giovani Damico (PCB), Kleber Rosa (PSOL), Silvano Alves (PCO) e Victor Marino (PSTU) nesta ordem (alfabética): "conhece muito", "conhece pouco", "ouviu falar" ou "não conhece".

A pesquisa Quaest mediu também a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e suas respectivas capacidades de transferir votos.