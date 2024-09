EXTREMO-SUL DA BAHIA

Quaest: Marcelo Belitardo lidera com 56% dos votos válidos em Teixeira de Freitas

O prefeito e candidato à reeleição Marcelo Belitardo (União Brasil) lidera a disputa pela prefeitura de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia, com 56% dos votos válidos, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (13).

Em seguida, aparece Uldurico Júnior (MDB) com 30%. Coronel França (PL) e Eujácio Dantas (PSD) têm 5,6% dos votos válidos, cada um. Rafael Lemos (PP) tem 2,2%. Os votos válidos não consideram os brancos, nulos e indecisos.

Nos votos votais, quando são computados brancos e nulos, Belitardo tem 50% e Uldurico aparece com 27%. Já Coronel França e Eujácio estão com 5%, cada um. E Rafael Lemos com 2%. Os brancos e nulos somaram 4%, e indecisos são 7%.