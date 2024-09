ELEIÇÃO EM SÃO PAULO

Quaest: Nunes tem 25%; Boulos, 23%, e Marçal, 20% das intenções de voto

Levantamento realizado entre os dias 21 e 23 de setembro tem margem de erro de três pontos porcentuais

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 19:46

Disputa em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil | Divulgação/Pros

A menos de duas semanas para as eleições municipais, a nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (24) mostra o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 25%, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 23%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 20%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais. Com isso, os três estão tecnicamente empatados.

No mesmo cenário estimulado sobre as intenções de voto do paulistano para a Prefeitura de São Paulo, em que o nome dos candidatos foi apresentado para os entrevistados, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 8%, o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) tem 6% e a economista Marina Helena (Novo) alcança 2% das menções. Os demais candidatos não pontuaram. São 9% os que votam branco ou nulo e 7% estão indecisos.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores de 16 anos ou mais em São Paulo (SP) entre os dias 21 e 23 de setembro. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código SP-06330/2024.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada semana passada, dia 18, Nunes tinha 24% das intenções de voto, enquanto Boulos vinha numericamente na sequência, com 23%, e Marçal, com 20% das menções.