ELEIÇÕES NA CAPITAL

Quase um quarto dos eleitores de Salvador deixaram de comparecer às urnas neste domingo

Com 100% das urnas apuradas, Salvador teve 460.890 mil abstenções nas eleições municipais de 2024, o que corresponde a 23,40%. Por volta das 21h06, todas as urnas da capital estavam apuradas. No total das 5.059 seções, compareceram 1.508.867 eleitores. Até esse horário, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), ainda não havia divulgado a parcial de abstenções do estado como um todo.