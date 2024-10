RMS

Resultado inédito em Camaçari foi atrasado por urnas; entenda

A eleição em Camaçari, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), só deve ser resolvida no segundo turno, previsto para o dia 27 deste mês. A segunda volta será com os candidatos Flávio Matos (União Brasil) e Caetano (PT), que é ex-prefeito da cidade.

Pela primeira vez, Camaçari poderia ter um segundo turno, por ter passado da marca de 200 mil eleitores - e foi exatamente o que aconteceu. Ao longo da noite, a disputa foi muito acirrada, com momentos de liderança dos dois primeiros colocados. O resultado só foi confirmado no final da noite deste domingo (7).

Caetano teve 49,54% dos votos, enquanto Flávio teve 49,15%. Oswaldinho ficou com 0,70%; Cleiton teve 0,44%; Cleiton Santos fez 0,09% e Lazinho recebeu 0,07% dos votos. A cidade é o quarto maior colégio eleitoral do estado. Além disso, será a única com segundo turno em todo o estado.