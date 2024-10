ELEIÇÕES

Ricardo Nunes derrota Boulos e é reeleito prefeito de São Paulo

O atual prefeito de São Paulo (SP), Ricardo Nunes (MDB), venceu o segundo turno das Eleições Municipais e está reeleito. Ele disputava o cargo com Guilherme Boulos, do PSOL.

A apuração dos votos acontece na noite deste domingo (27) e o político já está matematicamente eleito, conforme cálculos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até às 18h50, Ricardo tem 59% dos votos, com mais de três milhões de votos, contra 40% de Boulos, que tem 2,1 milhões de votos.

No primeiro turno, Nunes teve 29,49% dos votos válidos e Boulos, teve 29,06%. O terceiro colocado, Pablo Marçal (PRTB), alcançou 28,14% dos votos.

Quem é Ricardo Nunes?

O atual prefeito ganhou protagonismo após a morte de Bruno Covas (PSDB), em 2021, vítima de câncer. Antes disso, foi vereador entre 2013 e 2020, e sua campanha à prefeitura contou com o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e, de maneira mais discreta, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).