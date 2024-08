POLÍTICA

Saiba quais são as cinco cidades baianas com maior número de eleitores sem biometria

A Bahia tem mais de 700 mil baianos que ainda não realizaram o cadastro biométrico. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 748,6 mil eleitores estão sem biometria no estado, o que equivale a 6,63% dos baianos aptos a votar. Confira quais são as cinco cidades baianas com maior número de eleitores sem biometria: