ELEIÇÕES

Sebastião Melo se reelege e impõe derrota ao PT em Porto Alegre

Melo teve apoio de Jair Bolsonaro, mas preferiu não expô-lo na campanha

Estadão

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 18:44

Sebastião Melo se reelege e impõe derrota ao PT em Porto Alegre Crédito: Júlio Ferreira/Prefeitura de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) foi reeleito neste domingo, 27, com 61% após disputa contra a deputada federal Maria do Rosário, que fez campanha com sinalizações ao centro e tentativas de se desvincular das gestões do PT. Ela foi ministra dos Direitos Humanos do governo de Dilma Rousseff e atualmente exerce mandato na Câmara.

Sua campanha, no entanto, teve participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva limitada a inserções esporádicas em peças televisivas. Também não abordou sua experiência no Executivo e buscou sinalizar, por exemplo, o compromisso com o equilíbrio das contas públicas.

Diante das pesquisas divulgadas às vésperas do pleito que indicavam vantagem ampla do atual mandatário, a parlamentar gravou vídeo em que recebe ligação da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, e recebe apoio dela e do petista, que não foi à capital gaúcha nenhuma vez nessas eleições.

"Eu e o presidente Lula estaremos aqui torcendo muito por você. Temos fé de que no domingo, dia 27, a população de Porto Alegre vai dar um presente ao presidente Lula, que é seu aniversário", disse Janja. O gesto, no entanto, não foi o bastante para evitar a derrota.

Melo, por sua vez, teve apoio de Jair Bolsonaro, mas preferiu não expô-lo na campanha. Sua vice, a tenente-coronel Betina Worm (PL), é representante do grupo do ex-presidente, mas teve pouca participação na campanha.

A estratégia é a mesma utilizada pelo prefeito em 2020, quando foi eleito ao cargo pela primeira vez. Ele justifica o afastamento da imagem de Bolsonaro e da agenda de costumes, cara aos adeptos da direita, pela ampla coligação partidária que carrega. Neste ano, teve apoio de oito legendas.

Os comportamentos de Melo e de Maria do Rosário favoreceram as discussões sobre a gestão da cidade. As enchentes ocorridas em abril durante as fortes chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul foram um dos principais temas. Mais de 13 mil moradores de Porto Alegre ficaram desabrigados.