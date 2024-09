SUDOESTE

Sheila Lemos diz que sua candidatura à reeleição em Vitória da Conquista está mantida

A atual prefeita de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, Sheila Lemos (União Brasil), disse, nesta segunda-feira (16), que sua candidatura à reeleição está mantida e que, se preciso for, irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"É necessário que sejam colocados os 'pingos nos is'. Sou candidatíssima a prefeita e as pesquisas registradas mostram que sou a preferida entre os conquistenses. O julgamento (do TRE-BA) ainda não foi concluído, mas, se for negativo para a minha candidatura, iremos recorrer em Brasília e tenho plena confiança na justiça, porque a lei está do meu lado. Estou tranquila, certa da minha vitória nas urnas e na justiça", declarou a candidata.