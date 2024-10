TERCEIRO MAIOR COLÉGIO DA BAHIA

Sheila Lemos é a mais votada em Vitória da Conquista, mas ainda não é considerada eleita

A atual prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil), foi a mais votada neste domingo (6). Com todas as urnas apuradas, ela aparece com 58,83% dos votos. Apesar disso, ainda não é considerada eleita por ter a candidatura sob júdice (leia mais abaixo).