ELEIÇÃO NO LEGISLATIVO

Um em cada sete eleitores de Salvador não escolheu ainda em quem votar para vereador

O instituto Quaest ouviu 900 eleitores da capital baiana entre sábado e segunda-feira

Da Redação

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 19:58

Câmara Municipal de Salvador Crédito: Divulgação

Um em cada sete eleitores de Salvador não escolheu em quem votar para vereador, segundo levantamento do instituto Quaest, contratado pela TV Bahia. De acordo com a pesquisa, 31% disseram que já definiram o nome que votará para o Legislativo soteropolitano, enquanto 69% afirmaram que não.

A sondagem de opinião mostra que as mulheres estão mais indecisas do que os homens. Entre o público feminino, 70% declararam não ter escolhido o vereador, e 30% já sabem em quem votar. No masculino, o placar é 67% a 33%.

O levantamento aponta ainda que os eleitores entre 16 e 34 (70%) e os de 60 ou mais (72%) estão mais indecisos do que os de 35 a 59 (66%). O número do eleitorado com ensino fundamental (71%) e superior incompleto ou mais (71%) que não definiu o voto é maior do que o de ensino médio completo ou incompleto (66%).

Entre os evangélicos, 45% já definiram o voto, enquanto 55% não. Já o número de católicos (72%) e sem definir a religião (74%) indecisos é maior do que os eleitores que já definiram os votos para vereador.

No quesito renda, é o público que ganha entre 3 e 7 salários mínimos os que mais estão ainda sem definir o voto (71%). Até 3 salário, são 67% que não decidiram em quem votar. Já com renda maior do que sete salários são 70% indecisos.