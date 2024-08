CORRIDA ELEITORAL

União Brasil e PT vão se enfrentar em 6 dos 20 maiores colégios eleitorais da Bahia

Disputa ocorrerá em Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras e Eunápolis

Millena Marques

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 05:00

Feira de Santana, segundo maior colégio eleitoral da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana

Nem o Partido dos Trabalhadores nem o União Brasil administram o maior número de cidades na Bahia. Todavia, têm polarizado as eleições para governador do estado desde 1998, quando houve a disputa entre Zezéu Ribeiro (PT) e César Borges (PFL – partido que virou DEM em 2007 e, em seguida, União Brasil). No pleito municipal deste ano, as legendas se enfrentarão em seis das 20 maiores cidades baianas: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras e Eunápolis.

Na Princesinha do Sertão, segundo maior colégio eleitoral do estado, a disputa acontece entre o veterano José Ronaldo (União Brasil), que busca o quinto mandato como prefeito da cidade, e o deputado federal Zé Neto (PT). Segundo pesquisa da Real Time Big Data, divulgada no início de julho, Zé Ronaldo lidera a corrida eleitoral com 48% dos votos válidos, enquanto o adversário petista aparece em segundo, com 40%. Carlos Medeiros (Novo) está em terceiro postulante.

No sudoeste baiano, a prefeitura de Vitória da Conquista é disputada pela atual prefeita, Sheila Lemos (União Brasil), e pelo deputado federal Waldenor Pereira (PT). É a primeira vez que os dois competem pelo cargo. Sheila assumiu a gestão municipal em 2021 após a morte do então prefeito Herzem Gusmão (MDB). Também estão na briga eleitoral os candidatos Lúcia Rocha (MDB) e Dr. Marco Adriano (Avante).

Em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), o confronto ocorre entre o candidato do atual prefeito Elinaldo Araújo (União Brasil), Flávio Matos (União Brasil), e o ex-prefeito Luiz Caetano (PT), que comandou o município em três mandatos. Neste ano, inclusive, o município entrou para o grupo seleto de cidades que poderão ter o segundo turno depois de ultrapassar a marca de 200 mil eleitores. Também participam da disputa Oswaldinho Marcolinho (MDB), Cleiton Santos (PCO), Lazinho (PMB) e Cleiton Pereira (Novo).

Em Barreiras, no oeste, Otoniel Teixeira (União Brasil) é o nome apoiado pelo atual governo, de Zito Barbosa (União Brasil). Ele compete com Tito (PT), Davi Schmidt (Novo) e Danilo Henrique (PP). Em Eunápolis, no extremo sul, a disputa está entre Cordelia Torres (União Brasil), Isac da Katharina (PT), Jorge Firmino (PSOL), Marta Simil (Novo), Neto Guerrieri (Avante) e Robério Oliveira (PSD).

A cidade de Lauro de Freitas, na RMS, é a única onde o confronto acontece unicamente entre as duas legendas. Os prefeituráveis são a vereadora Débora Régis (União Brasil) e Antônio Rosalvo (PT), candidato apoiado pela atual gestão, de Moema Gramacho (PT).

Juntas, as seis cidades possuem 1,24 milhão de eleitores – o equivale a 11% do eleitorado baiano.