QUEM GANHA MAIS?

Veja ranking dos salários dos prefeitos das 27 capitais do Brasil

O salário dos prefeitos no Brasil não é fixo, e varia conforme a cidade, a partir de determinações estipuladas pela Câmara de cada município a depender do porte e arrecadação de cada um.

Há, no entanto, um teto comum a todo o funcionalismo público, que, de acordo com a legislação, não pode ultrapassar o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, o valor é de R$ 44.008,52.

Entre as capitais, São Paulo (SP) e Florianópolis (SC) são as cidades com prefeitos mais bem pagos. Dados recentes, referentes a pagamentos efetuados em julho, mostram que as capitais com os piores salários são Macapá (AP) e Vitória (ES).