VOTO DO CANDIDATO

Victor Marinho vota e avalia como positiva a sua campanha

Ele votou no Clube Espanhol

O candidato a prefeito de Salvador pelo PSTU, Victor Marinho, votou por volta das 11h deste domingo (6), no Clube Espanhol. Acompanhado de alguns militantes da agremiação partidária, o candidato avaliou como positiva a sua campanha em defesa de um projeto socialista para a capital baiana.

“Encerramos a campanha com um sentimento de dever cumprido. O PSTU apresentou uma alternativa socialista para Salvador, um programa que apresenta propostas concretas aos problemas mais sentidos pela população soteropolitana. Um programa que enfrenta os donos do poder e do dinheiro, uma minoria que concentra a riqueza em suas mãos, obrigando a maioria a viver em situação de pobreza", disse Victor Marinho.