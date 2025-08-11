ANIMAIS

4 fatos sobre a inteligência dos papagaios que vão te surpreender

Além de serem populares como animais de estimação, os papagaios estão entre as aves com maior capacidade cognitiva

Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:17

Perda de habitat e comércio ilegal colocam diversas espécies de papagaios em risco Crédito: Freepik

Essas aves estão espalhadas por várias partes do mundo. No Brasil, são muito queridas, inclusive como bichos de estimação, mas cerca de um terço das espécies está ameaçada de extinção.

Conhecidas pela inteligência acima da média e pela longevidade, algumas espécies maiores podem viver até 50 anos. A seguir, veja algumas informações curiosas sobre esses animais tão populares por aqui.

A inteligência das aves - papagaios

1 – Um bico que faz de tudo

Graças às mandíbulas superiores grandes e móveis, os papagaios têm bicos que servem para múltiplas funções.

A parte de cima do bico não é presa diretamente ao crânio e, com articulações especiais na cabeça, pode se mover em várias direções. Isso ajuda a entender como conseguem imitar sons e vocalizar com tanta precisão.

Com bordas serrilhadas, as mandíbulas seguram bem os alimentos e conseguem quebrar cascas duras. A língua, com papilas gustativas, também facilita a ingestão de néctar e pólen.

2 – Relacionamentos duradouros

Papagaios costumam manter laços afetivos por toda a vida. Vivem em grupos sociais intensos e formam casais que ficam juntos por muitos anos, trocando afeto, alisando penas e dividindo alimentos.

Mesmo assim, poucas espécies da ordem Psittaciformes constroem ninhos fora das árvores. A maioria opta por cavidades nos troncos como abrigo para se reproduzir.

Os filhotes nascem sem penas e cegos, o que exige dedicação dos pais, que cuidam da alimentação com uma dieta vegetal balanceada.

3 – Nem todo papagaio é igual

A ordem Psittaciformes reúne 426 espécies diferentes de papagaios, organizadas em 108 gêneros e 8 famílias distintas.

Entre elas estão os grupos Quercypsittidae, Strigopidae e Vastanavidae, todos com uma característica comum: usam o voo como principal forma de locomoção.

4 – A domesticação em massa

Embora originários de regiões tropicais e subtropicais, os papagaios viraram alvo do comércio global por causa da fama como pets. Em 2021, estima-se que cerca de 50 milhões viviam em lares, o que representa metade da população mundial.