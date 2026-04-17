A maior praia do planeta fica no Brasil, não pega sinal de celular e pode levar dias para ser percorrida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 17 de abril de 2026 às 12:48
A ideia de uma praia que leva dias para ser percorrida impressiona pelos números. Mas o que realmente chama atenção na maior faixa de areia do mundo é a sensação de estar em um lugar que parece não ter fim.
Localizada no sul do Brasil, a Praia do Cassino se estende por mais de 200 quilômetros de forma contínua. O cenário cria a impressão de que o horizonte se dissolve entre o mar e o céu.
Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul
Mas quem passa por lá costuma destacar outro detalhe: o silêncio.
Diferente das praias mais movimentadas, grande parte da extensão da Cassino é pouco habitada. Em muitos trechos, não há quiosques, hotéis ou até mesmo sinal de celular.
O resultado é uma experiência incomum onde se pode caminhar por quilômetros ouvindo apenas o som das ondas e do vento, sem interrupções.
Sem a presença constante de estruturas urbanas, o passeio se aproxima mais de uma imersão na natureza do que de um dia tradicional de praia.
O acesso principal à praia é feito pelo município de Rio Grande, no litoral sul do estado. Para quem sai de capitais como Porto Alegre, o trajeto costuma ser feito de carro pela BR-392, seguido de vias locais até a orla.
Também é possível chegar de ônibus até o centro de Rio Grande e, de lá, seguir até a praia. Em alguns trechos, a própria faixa de areia é utilizada para circulação de veículos, o que facilita o acesso a áreas mais afastadas.
Percorrer toda a extensão a pé não envolve apenas distância. A areia fofa, o vento constante e o sol intenso tornam o trajeto mais exigente do que parece.
Mesmo em ritmo contínuo, atravessar toda a praia pode levar dias, exigindo preparo e resistência.
Por isso, a travessia completa costuma ser vista como um desafio pessoal, algo que vai além do turismo convencional.
Sem grandes construções ou intervenções humanas, o cenário é dominado por elementos naturais: dunas, aves migratórias e, ocasionalmente, animais marinhos ao longo do percurso.
A imensidão da paisagem cria uma sensação incomum, a de estar em um espaço onde o horizonte parece infinito e o tempo desacelera.