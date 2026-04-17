TURISMO

A maior praia do planeta fica no Brasil, não pega sinal de celular e pode levar dias para ser percorrida

A extensão impressiona, mas o que mais chama atenção é a sensação de isolamento em meio à natureza



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12:48

Em muitos trechos, o silêncio e a paisagem dominam, criando uma experiência diferente de qualquer outra praia Crédito: Sandro Gonçalves/ Wikimedia Commons

A ideia de uma praia que leva dias para ser percorrida impressiona pelos números. Mas o que realmente chama atenção na maior faixa de areia do mundo é a sensação de estar em um lugar que parece não ter fim.

Localizada no sul do Brasil, a Praia do Cassino se estende por mais de 200 quilômetros de forma contínua. O cenário cria a impressão de que o horizonte se dissolve entre o mar e o céu.

Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul 1 de 4

Mas quem passa por lá costuma destacar outro detalhe: o silêncio.

Um litoral onde o tempo muda de ritmo

Diferente das praias mais movimentadas, grande parte da extensão da Cassino é pouco habitada. Em muitos trechos, não há quiosques, hotéis ou até mesmo sinal de celular.

O resultado é uma experiência incomum onde se pode caminhar por quilômetros ouvindo apenas o som das ondas e do vento, sem interrupções.

Sem a presença constante de estruturas urbanas, o passeio se aproxima mais de uma imersão na natureza do que de um dia tradicional de praia.

Como chegar

O acesso principal à praia é feito pelo município de Rio Grande, no litoral sul do estado. Para quem sai de capitais como Porto Alegre, o trajeto costuma ser feito de carro pela BR-392, seguido de vias locais até a orla.

Também é possível chegar de ônibus até o centro de Rio Grande e, de lá, seguir até a praia. Em alguns trechos, a própria faixa de areia é utilizada para circulação de veículos, o que facilita o acesso a áreas mais afastadas.

Uma jornada que testa mais do que o físico

Percorrer toda a extensão a pé não envolve apenas distância. A areia fofa, o vento constante e o sol intenso tornam o trajeto mais exigente do que parece.

Mesmo em ritmo contínuo, atravessar toda a praia pode levar dias, exigindo preparo e resistência.

Por isso, a travessia completa costuma ser vista como um desafio pessoal, algo que vai além do turismo convencional.

Quando a paisagem vira protagonista

Sem grandes construções ou intervenções humanas, o cenário é dominado por elementos naturais: dunas, aves migratórias e, ocasionalmente, animais marinhos ao longo do percurso.