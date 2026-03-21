ASTROLOGIA

A sorte melhora para 3 signos hoje (21 de março) e o dia pode trazer alívio, clareza e boas reviravoltas

O sábado favorece respostas, reconciliações e uma sensação real de que tudo começa a entrar nos eixos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2026 às 07:00

Signos, sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, sábado, 21 de março, a energia do dia favorece destravamentos, conversas importantes e aquela sensação rara de que o pior finalmente ficou para trás. O que vinha causando dúvida, tensão ou desgaste pode começar a se resolver de forma mais leve, abrindo espaço para confiança, tranquilidade e até algumas surpresas positivas. Para três signos, o momento tende a ser especialmente promissor, com melhora na sorte, mais clareza para agir e um caminho mais aberto daqui para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: O sábado pode marcar uma virada importante, especialmente em situações que envolvem diálogo, entendimento e reconciliação. Algo que vinha te deixando insegura tende a perder força, e isso devolve sua confiança de um jeito muito evidente. Você pode ter uma conversa decisiva ou viver um momento de aproximação que muda completamente o clima de uma relação. A sorte melhora justamente quando o peso sai de cena e você volta a acreditar no que pode dar certo.

Dica cósmica: Fale com o coração, mas sem deixar de valorizar o que te faz sentir segura.

Filmes para o signo de Leão 1 de 10

Sagitário: Depois de dias mais tensos, você tende a sentir um alívio real neste sábado. Uma preocupação que parecia grande demais pode começar a encolher, e isso muda sua forma de enxergar o que vem pela frente. O dia favorece retomada de esperança, leveza mental e mais confiança em planos que estavam cercados de dúvida. A sorte melhora quando você para de alimentar o excesso de preocupação e se permite respirar com mais tranquilidade.

Dica cósmica: Nem tudo precisa estar resolvido hoje para você voltar a confiar no caminho.

Filmes para o signo de Sagitário 1 de 10

Peixes: A sensação de clareza volta com força e pode te ajudar a recuperar algo precioso: a confiança em si mesma. O sábado favorece decisões mais firmes, calma interior e uma percepção mais nítida sobre o que você quer viver a partir de agora. Com menos confusão emocional, você se sente mais preparada para agir, escolher e até se abrir para novas experiências no amor e na vida pessoal. A sorte cresce quando você para de duvidar tanto da própria intuição.

Dica cósmica: Sua sensibilidade fica ainda mais poderosa quando caminha ao lado da autoconfiança.