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A sorte melhora para 3 signos hoje (21 de março) e o dia pode trazer alívio, clareza e boas reviravoltas

O sábado favorece respostas, reconciliações e uma sensação real de que tudo começa a entrar nos eixos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2026 às 07:00

Signos, sorte e astrologia
Signos, sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, sábado, 21 de março, a energia do dia favorece destravamentos, conversas importantes e aquela sensação rara de que o pior finalmente ficou para trás. O que vinha causando dúvida, tensão ou desgaste pode começar a se resolver de forma mais leve, abrindo espaço para confiança, tranquilidade e até algumas surpresas positivas. Para três signos, o momento tende a ser especialmente promissor, com melhora na sorte, mais clareza para agir e um caminho mais aberto daqui para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Leão: O sábado pode marcar uma virada importante, especialmente em situações que envolvem diálogo, entendimento e reconciliação. Algo que vinha te deixando insegura tende a perder força, e isso devolve sua confiança de um jeito muito evidente. Você pode ter uma conversa decisiva ou viver um momento de aproximação que muda completamente o clima de uma relação. A sorte melhora justamente quando o peso sai de cena e você volta a acreditar no que pode dar certo.

Dica cósmica: Fale com o coração, mas sem deixar de valorizar o que te faz sentir segura.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Sagitário: Depois de dias mais tensos, você tende a sentir um alívio real neste sábado. Uma preocupação que parecia grande demais pode começar a encolher, e isso muda sua forma de enxergar o que vem pela frente. O dia favorece retomada de esperança, leveza mental e mais confiança em planos que estavam cercados de dúvida. A sorte melhora quando você para de alimentar o excesso de preocupação e se permite respirar com mais tranquilidade.

Dica cósmica: Nem tudo precisa estar resolvido hoje para você voltar a confiar no caminho.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
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Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Peixes: A sensação de clareza volta com força e pode te ajudar a recuperar algo precioso: a confiança em si mesma. O sábado favorece decisões mais firmes, calma interior e uma percepção mais nítida sobre o que você quer viver a partir de agora. Com menos confusão emocional, você se sente mais preparada para agir, escolher e até se abrir para novas experiências no amor e na vida pessoal. A sorte cresce quando você para de duvidar tanto da própria intuição.

Dica cósmica: Sua sensibilidade fica ainda mais poderosa quando caminha ao lado da autoconfiança.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Leão Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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