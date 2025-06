SAÚDE

Adoçante de bebidas zero e pastas de dente aumenta o risco de infarto

Um novo estudo aponta que o xilitol, presente em muitos produtos "sem açúcar", pode ser perigoso para o coração

Um estudo publicado no European Heart Journal, feito com três mil pessoas, revelou uma ligação direta. Altos níveis de xilitol no sangue estão associados a um maior risco de coágulos, indicando um impacto rápido e preocupante na circulação sanguínea.>