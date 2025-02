SAÚDE

Água com gás ajuda a emagrecer e diminui glicose no sangue, revelam cientistas

Estudo foi realizado por médicos no Japão

Anna Luiza Santos

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 16:41

Copos de água com gás Crédito: Reprodução

Água gaseificada, popularmente conhecida como água com gás, contém mais benefícios do que você imaginava. De acordo com cientistas do Hospital de Neurocirurgia Tesseikai, no Japão, e a revista BMJ Nutrition, Prevention & Health, o consumo de água com gás pode auxiliar na perda de peso, na aceleração do metabolismo e na diminuição da glicose. >

O estudo, divulgado nesta segunda-feira (03), aponta que o CO₂ presente na água estimula o aumento da absorção do açúcar pelas hemácias (glóbulos vermelhos), processo que pode contribuir para a redução dos níveis de glicose no sangue. Nas hemácias, uma enzima chamada anidrase carbônica converte o CO₂ em bicarbonato, tornando o ambiente interno das células menos ácido. Essa mudança de pH estimula a glicólise, um processo metabólico no qual as hemácias quebram a glicose para produzir energia. >

Ainda segundo os cientistas, a absorção da água gaseificada quando entra em contato com a parede estomacal leva à alcalinização do dióxido de carbono (CO₂). De acordo com Akira Takahashi, autor do estudo e membro do Centro de Diálise do Hospital Tesseikai de Neurocirurgia, no Japão, beber essa água aumenta a sensação de saciedade, o que pode levar a uma menor ingestão de alimentos >

Contudo, os pesquisadores afirmam que essa não é uma opção milagrosa para controlar a glicose nem tampouco emagrecer. A perda de peso eficaz ainda depende de uma dieta equilibrada e da prática frequente de atividades físicas, além da moderação no consumo da bebida, já que ela pode causar inchaços e gases, interferindo em medições de glicose no sangue. >