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Alarme de Iphone não está tocando? Veja como corrigir falha

Falha é a segunda registrada em 2026 e pode ser causada por configurações mal ajustadas no smartphone

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:05

Falha no alarme pode gerar atrasos ou mesmo perca de compromissos
Falha no alarme pode gerar atrasos ou mesmo perca de compromissos Crédito: Drobotdean / Freepik

Usuários de iPhone estão registrando relatos de problemas com os alarmes de seus dispositivos nas redes sociais nesta segunda-feira (16/03). Erros incluem sons baixos ou simplesmente a falha completa do alarme. O tema chama a atenção, pois esta não é a primeira falha do gênero registrada.

O ponto mais importante é este: modo silencioso, botão lateral e Não Perturbe não deveriam impedir o alarme de tocar. Quando isso acontece, o usuário pode estar diante de uma configuração mal ajustada, de um conflito pontual do sistema ou de uma falha ainda sem explicação pública detalhada.

Iphone

iPhone 17 por Reprodução
Iphone 16 por Divulgação
iPhone 17 Pro Max por Reprodução
iPhone Air por Reprodução
iPhones 16 Pro Max por Divulgação/ Apple
iPhone 16e por Divulgação
Celular iPhone recebeu nova atualização por Shutterstock
Iphone Air por Divulgação
1 de 8
iPhone 17 por Reprodução

O que já se sabe

Nas páginas de suporte, a Apple afirma que o alarme deve tocar mesmo com o aparelho no silencioso ou com um foco ativado. A empresa também informa que o volume do despertador depende da barra de toque e alertas, não do volume de vídeos, músicas ou redes sociais.

Há ainda um detalhe pouco lembrado: o recurso de atenção, presente em modelos com Face ID, pode baixar o volume de alguns alertas quando o iPhone entende que a pessoa está olhando para a tela. Isso não deveria zerar o som, mas ajuda a explicar por que alguns alarmes parecem fracos demais.

Quem atualizou o aparelho desde a chegada do iOS 26, atualização que mudou o visual do iPhone, faz bem em testar o despertador depois de cada update. A recomendação vale ainda mais para quem usa o aparelho no modo de apoio sobre a mesa de cabeceira.

Outro ponto importante é a resposta tátil. A Apple informa que, no modo StandBy, as vibrações do alarme ficam desativadas. Quem dorme contando mais com o tranco da vibração do que com o som pode acabar acordando tarde sem entender o motivo.

Checagem padrão

Antes de se desesperar ou acionar a assistência técnica, vale fazer uma varredura rápida:

  • Abra os ajustes e confira se a barra de toque e alertas está alta.
  • No app Relógio, edite o alarme e veja se o som não foi definido como nenhum.
  • Se o iPhone tiver Face ID, teste desligar as funções de atenção e faça um novo teste.
  • Apague o alarme antigo, crie outro do zero e programe um teste para dali a dois minutos.
  • Desative a opção que permite mudar o volume pelos botões laterais, caso você mexa neles sem perceber.
  • Quem usa música do Apple Music ou arquivo próprio como toque faz bem em testar também um som nativo do sistema. Isso ajuda a separar falha do iOS de problema no arquivo escolhido. Em muitos casos, usar um toque clássico já resolve.

Outra precaução simples é não deixar o celular colado ao rosto ou escondido sob o travesseiro. O hábito, reforçado pelo uso do celular como despertador durante a madrugada, pode abafar o som, reduzir a percepção da vibração e criar uma falsa sensação de segurança.

Se nenhuma dessas medidas funcionar, entre em contato com uma assistência técnica especializada.

Histórico que pesa contra o iPhone

Esse não é um susto isolado. Em abril de 2024, a Apple reconheceu que alguns alarmes não estavam tocando como esperado e disse que trabalhava em uma correção. O caso ganhou força depois de muitos usuários relatarem atrasos e manhãs perdidas.

Meses depois, as queixas continuaram aparecendo. Em janeiro de 2025, veículos de tecnologia voltaram a registrar novos episódios, alguns com alarmes atrasados, outros com som muito baixo, o que enfraqueceu a confiança de quem usa só o celular para despertar.

Agora, em março de 2026, o cenário segue nebuloso. Há relatos recentes em fóruns da própria Apple, mas as notas oficiais do iOS 26.3.1 não citam uma correção específica para o alarme. Isso não prova um bug amplo em toda a base de aparelhos, mas também não encerra a suspeita.

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