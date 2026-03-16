Alarme de Iphone não está tocando? Veja como corrigir falha

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 16 de março de 2026 às 20:05
Usuários de iPhone estão registrando relatos de problemas com os alarmes de seus dispositivos nas redes sociais nesta segunda-feira (16/03). Erros incluem sons baixos ou simplesmente a falha completa do alarme. O tema chama a atenção, pois esta não é a primeira falha do gênero registrada.
O ponto mais importante é este: modo silencioso, botão lateral e Não Perturbe não deveriam impedir o alarme de tocar. Quando isso acontece, o usuário pode estar diante de uma configuração mal ajustada, de um conflito pontual do sistema ou de uma falha ainda sem explicação pública detalhada.
Iphone
Nas páginas de suporte, a Apple afirma que o alarme deve tocar mesmo com o aparelho no silencioso ou com um foco ativado. A empresa também informa que o volume do despertador depende da barra de toque e alertas, não do volume de vídeos, músicas ou redes sociais.
Há ainda um detalhe pouco lembrado: o recurso de atenção, presente em modelos com Face ID, pode baixar o volume de alguns alertas quando o iPhone entende que a pessoa está olhando para a tela. Isso não deveria zerar o som, mas ajuda a explicar por que alguns alarmes parecem fracos demais.
Quem atualizou o aparelho desde a chegada do iOS 26, atualização que mudou o visual do iPhone, faz bem em testar o despertador depois de cada update. A recomendação vale ainda mais para quem usa o aparelho no modo de apoio sobre a mesa de cabeceira.
Outro ponto importante é a resposta tátil. A Apple informa que, no modo StandBy, as vibrações do alarme ficam desativadas. Quem dorme contando mais com o tranco da vibração do que com o som pode acabar acordando tarde sem entender o motivo.
Antes de se desesperar ou acionar a assistência técnica, vale fazer uma varredura rápida:
Outra precaução simples é não deixar o celular colado ao rosto ou escondido sob o travesseiro. O hábito, reforçado pelo uso do celular como despertador durante a madrugada, pode abafar o som, reduzir a percepção da vibração e criar uma falsa sensação de segurança.
Se nenhuma dessas medidas funcionar, entre em contato com uma assistência técnica especializada.
Esse não é um susto isolado. Em abril de 2024, a Apple reconheceu que alguns alarmes não estavam tocando como esperado e disse que trabalhava em uma correção. O caso ganhou força depois de muitos usuários relatarem atrasos e manhãs perdidas.
Meses depois, as queixas continuaram aparecendo. Em janeiro de 2025, veículos de tecnologia voltaram a registrar novos episódios, alguns com alarmes atrasados, outros com som muito baixo, o que enfraqueceu a confiança de quem usa só o celular para despertar.
Agora, em março de 2026, o cenário segue nebuloso. Há relatos recentes em fóruns da própria Apple, mas as notas oficiais do iOS 26.3.1 não citam uma correção específica para o alarme. Isso não prova um bug amplo em toda a base de aparelhos, mas também não encerra a suspeita.