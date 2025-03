SURPREENDENTE

Alcione se declara para Alexandre de Moraes durante show: 'Casaria com ele'

Fala da cantora deixou plateia agitada, gerando gargalhadas e aplausos

A cantora Alcione surpreendeu o público ao fazer uma declaração inusitada durante um show no último domingo (23), no espaço Unimed, em São Paulo. Antes de cantar o hit ‘Faz uma Loucura por Mim’, ela revelou sua admiração pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. >