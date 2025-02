CICLO VICIOSO

Álcool, drogas e reabilitação: Diego Alemão relembra luta contra vícios após BBB

Ex-brother abriu o coração em entrevista ao podcast Papagaio Falante

Apesar de viver dias de glória sendo campeão do BBB 7, Diego Alemão revelou que enfrentou uma luta contra dependência química após vencer o reality show. Segundo ele, um ‘ciclo vicioso’ envolvendo dinheiro, álcool e drogas rondou sua vida, e foi difícil superar. >

"É uma combinação que não é brincadeira. Ninguém te tira dele. Só você é capaz de sair desse ciclo. Ainda mais quando você é independente. Você precisa passar pelo processo de dizer não. É difícil dizer não, os diabinhos ficam do teu lado", declarou no podcast Papagaio Falante. >

Diego Alemão venceu o BBB em 2007 com mais de 91% da aprovação do público. Sua trajetória pela casa é relembrada pelo triângulo amoroso com Íris Stefanelli e Fani Pacheco. >