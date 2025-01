JORNALISTAS NA BAHIA

Andréia Sadi e André Rizek em Salvador: casal janta com Flora Gil em endereço do momento

Os apresentadores foram conhecer o Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile

O casal Andréia Sadi e André Rizek está em Salvador. A apresentadora do Estudio i, da Globo News, e o jornalista do SporTV estão hospedados na casa da amiga Flora Gil, que os levou para conhecer um dos endereços do momento na capital baiana: o Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile.

“Baianando com amores do RJ e SP”, escreveu a esposa de Gilberto Gil, no elevador que os levou ao Pala7 Rooftop, restaurante comandado por Claude Troisgros no terraço do casarão, recentemente restaurado.