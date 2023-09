Andressa Urach recebe alta após cirurgia de emergência: ‘Grata ao meu ex-marido’

Andressa Urach passou por uma cirurgia de emergência neste sábado, 16, devido a um cálculo renal. Nas redes sociais, ela revelou que teve alta no mesmo dia.



A modelo ficou no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. No Instagram, ela agradeceu ao ex-marido, Thiago Lopes.



"Fiz um cirurgia de emergência para retirar cálculo renal, pedra no rim. Já fui operada, cálculo foi retirado e está tudo bem", avisou.



Andressa explicou que ainda é casada legalmente com o empresário e é dependente dele em seu plano de saúde. Depois de agradecer a equipe médica, ela disse: