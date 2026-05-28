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Anitta anuncia turnê de ‘Equilibrivm’; veja como adquirir ingresso

Turnê passa por apenas cinco cidades do Brasil e Salvador é uma delas

Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 17:13

Anitta estreia EQUILIBRIVM, álbum mais pessoal da carreira, com Shakira, Liniker e tributo à Bahia Crédito: Divulgação

O álbum Equilibrivm, da cantora Anitta, já é um sucesso. Assunto nas redes sociais e na boca dos críticos, o novo projeto chegou a ser indicado como “o melhor da carreira” da artista.

Nas redes sociais, Anitta anunciou a turnê do álbum em apenas cinco cidades brasileiras, e para a sorte dos fãs baianos, Salvador está entre elas. Em sua conta no Instagram, Anitta divulgou a venda geral dos ingressos, com início nesta quinta-feira (28).

Anitta em EQUILIBRIVM 1 de 12

Confira o roteiro de shows:

01/08 — Porto Alegre (RS)

08/08 — São Paulo (SP)

15/08 — Fortaleza (CE)

22/08 — Niterói (RJ)

29/08 — Salvador (BA)