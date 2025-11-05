Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anitta fala sobre engajamento ambiental: “Chega uma hora em que não é só ficar rico e famoso”

Nesta quarta (5), a cantora integrou a programação do Earthshot Prize, prêmio criado pelo príncipe William que contempla iniciativas de sustentabilidade

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 23:11

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Anitta afirmou à CNN Brasil que sua atuação em pautas ambientais resulta de um processo pessoal de conscientização: “Quando as pessoas começaram a me cobrar atitudes, eu não tinha dimensão da importância. Com o tempo, vi que realmente causa impacto”, disse ela à emissora.

Anitta, que integrou a programação do Earthshot Prize — prêmio criado pelo príncipe William — também destacou que seu compromisso com o tema passa pela busca por informação. “Eu detesto falar sem saber; então estudo, leio e me informo”, afirmou, segundo a reportagem. A participação da artista no evento do Earthshot nesta quarta (5) foi noticiada pela imprensa.

As várias faces de Anitta

Anitta homenageia o Cacique Raoni e encontra Rei Charles III em evento em Londres por Reprodução
Anitta e Ian Bortolanza por Reprodução / Redes Sociais
Anitta e Ian Bortolanza por Reprodução / Redes Sociais
Anitta e Ian Bortolanza por Reprodução / Redes Sociais
Anitta é madrinha de Rás, filho de Lorena Maria e MC Daniel por Reprodução/Reeds Sociais
Anitta é madrinha de Rás, filho de Lorena Maria e MC Daniel por Reprodução/Reeds Sociais
MC Daniel convida Anitta para ser madrinha do seu filho por Reprodução/Reeds Sociais
Lorena Maria confirma que Anitta é madrinha do filho com MC Daniel por Reprodução/Reeds Sociais
Paulo Pimenta faz parte da equipe de Anitta por Reprodução/Instagram
Nathalia Carvalho, Anitta e Carlinhos Maia por Reprodução
Jade Picon e Anitta estão no ranking por Reprodução/Instagram
Pé de Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta por Reprodução/Instagram
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu e participa de cerimônia Kuarup por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta visita aldeia no Xingu por Reprodução/Instagram
Anitta celebra 'gravidez' do seu dançarino, ex-integrante de 'gay band, Lukas Oliveira por Reprodução/Redes Sociais
Lukas Oliveira é bailarino de Anitta por Reprodução/Redes Sociais
Bailarino de Anitta rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai por Reprodução/Redes Sociais
Bailarino de Anitta, Lukas Oliveira rebate boatos sobre sexualidade após anunciar que será pai por Reprodução/Redes Sociais
Anitta por Reprodução / Redes Sociais
Arlindo Cruz, a esposa e Anitta por Reprodução
Anitta e Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
1 de 41
Anitta homenageia o Cacique Raoni e encontra Rei Charles III em evento em Londres por Reprodução

Ao comentar sobre o uso da sua plataforma, a cantora defendeu uma postura além da exibição de consumo: “A gente não está aqui só para ficar rico e famoso. Quando alcançamos esse espaço, podemos compartilhar outras coisas e não só incentivar o consumo”, disse à CNN Brasil.

Por fim, Anitta afirmou compreender as reações diversas que posicionamentos públicos costumam provocar: “Tomar posição traz opiniões divergentes; nem todo mundo está pronto para isso. Eu não julgo ninguém — apenas sigo o que acredito ser o ideal”, concluiu a artista.

Por @flaviazevedoalmeida, com agências

Leia mais

Imagem - Netflix anuncia Guerreiras do K-Pop 2, sequência do sucesso global da animação

Netflix anuncia Guerreiras do K-Pop 2, sequência do sucesso global da animação

Imagem - Mãe de Zohran Mamdani, novo prefeito de Nova York, concorreu ao Oscar com filme indiano

Mãe de Zohran Mamdani, novo prefeito de Nova York, concorreu ao Oscar com filme indiano

Imagem - Descubra se seu esmalte está proibido pela Anvisa

Descubra se seu esmalte está proibido pela Anvisa

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos