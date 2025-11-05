"NÃO JULGO NINGUÉM"

Anitta fala sobre engajamento ambiental: “Chega uma hora em que não é só ficar rico e famoso”

Nesta quarta (5), a cantora integrou a programação do Earthshot Prize, prêmio criado pelo príncipe William que contempla iniciativas de sustentabilidade

Flavia Azevedo

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 23:11

Anitta Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Anitta afirmou à CNN Brasil que sua atuação em pautas ambientais resulta de um processo pessoal de conscientização: “Quando as pessoas começaram a me cobrar atitudes, eu não tinha dimensão da importância. Com o tempo, vi que realmente causa impacto”, disse ela à emissora.

Anitta, que integrou a programação do Earthshot Prize — prêmio criado pelo príncipe William — também destacou que seu compromisso com o tema passa pela busca por informação. “Eu detesto falar sem saber; então estudo, leio e me informo”, afirmou, segundo a reportagem. A participação da artista no evento do Earthshot nesta quarta (5) foi noticiada pela imprensa.

As várias faces de Anitta 1 de 41

Ao comentar sobre o uso da sua plataforma, a cantora defendeu uma postura além da exibição de consumo: “A gente não está aqui só para ficar rico e famoso. Quando alcançamos esse espaço, podemos compartilhar outras coisas e não só incentivar o consumo”, disse à CNN Brasil.

Por fim, Anitta afirmou compreender as reações diversas que posicionamentos públicos costumam provocar: “Tomar posição traz opiniões divergentes; nem todo mundo está pronto para isso. Eu não julgo ninguém — apenas sigo o que acredito ser o ideal”, concluiu a artista.