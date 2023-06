Anitta reclama de estar há meses sem transar: 'Só me estresso'

A toda poderosa Anitta, de 30 anos, já tinha revelado que está há meses sem fazer sexo durante conversa ao podcast Quem Pode, Pod, no YouTube. Entretanto, esse longo tempo sem relação sexual tem afetado, segundo ela, sua vida pessoal.



Em bate-papo com os seguidores no Instagram nesta segunda-feira (5), a famosa publicou um vídeo assumindo que estava totalmente ligada ao trabalho, mas que o sexo tem sido uma das áreas da sua vida que está sem atenção.