Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta sexta-feira (10 de abril): cuidado com decisões feitas no calor do momento

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de abril de 2026 às 04:00
A sexta-feira (10) começa com uma energia intensa, que pode favorecer reações rápidas e atitudes sem reflexão. O Anjo da Guarda indica que o impulso pode gerar conflitos e arrependimentos ao longo do dia.
A orientação é desacelerar e pensar antes de agir. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Leão
Leoninos podem reagir de forma exagerada diante de situações simples. O Anjo da Guarda alerta para conflitos desnecessários.
O ideal será controlar as emoções antes de responder.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Escorpião
Escorpianos podem agir movidos por sentimentos intensos, o que pode gerar decisões precipitadas. O risco é se arrepender depois.
O momento pede mais autocontrole.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário
Sagitarianos podem falar sem pensar e acabar criando mal-entendidos. O Anjo da Guarda indica atenção com palavras impulsivas.
O recado é refletir antes de agir.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Mensagem do dia
Nem toda reação precisa ser imediata. Controlar o impulso evita conflitos e preserva sua energia.