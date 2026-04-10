ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta sexta-feira (10 de abril): cuidado com decisões feitas no calor do momento

A sexta-feira (10) traz um recado importante sobre controle emocional e atitudes impulsivas

Fernanda Varela

Publicado em 10 de abril de 2026 às 04:00

Saturno e signos Crédito: Imagem criada por IA

A sexta-feira (10) começa com uma energia intensa, que pode favorecer reações rápidas e atitudes sem reflexão. O Anjo da Guarda indica que o impulso pode gerar conflitos e arrependimentos ao longo do dia.

A orientação é desacelerar e pensar antes de agir. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Leão

Leoninos podem reagir de forma exagerada diante de situações simples. O Anjo da Guarda alerta para conflitos desnecessários.

O ideal será controlar as emoções antes de responder.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Escorpião

Escorpianos podem agir movidos por sentimentos intensos, o que pode gerar decisões precipitadas. O risco é se arrepender depois.

O momento pede mais autocontrole.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Sagitário

Sagitarianos podem falar sem pensar e acabar criando mal-entendidos. O Anjo da Guarda indica atenção com palavras impulsivas.

O recado é refletir antes de agir.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

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