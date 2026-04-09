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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de abril de 2026 às 22:22
Se você estava esperando um sinal para tirar aquele projeto da gaveta, o momento é agora. Com o Sol brilhando em Áries e a Lua estacionada no rigoroso Capricórnio, o céu de hoje não aceita desculpas: é hora de unir a coragem com a estratégia. Para Áries, Capricórnio e Peixes, essa combinação funciona como um combustível premium, transformando ideias abstratas em resultados que você pode, finalmente, ver na conta bancária.
Marte entra no jogo às 09:05, trazendo uma urgência de "fazer acontecer" que pode ser perigosa se você não tiver um plano. Por isso, a dica de ouro é aproveitar a energia realizadora da Lua para organizar as planilhas antes de sair distribuindo ordens. Não é apenas sobre trabalhar duro, mas sobre trabalhar com inteligência. Quem souber ler os sinais e manter a calma diante dos imprevistos vai terminar o dia com a sensação de missão cumprida.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Para os piscianos, o foco é o coletivo; parcerias firmadas hoje tendem a ter uma longevidade impressionante. Já para os capricornianos, o protagonismo está batendo à porta, não tenha medo de assumir a liderança, pois sua autoridade natural está sendo amplificada. É um daqueles dias raros em que o céu oferece tanto o mapa quanto o motor para a jornada.
Fique de olho nas oportunidades que surgem em conversas informais ou grupos de trabalho. O universo está enviando respostas práticas para dilemas que se arrastavam desde o início do mês. Lembre-se: a sorte de hoje favorece quem tem os pés no chão, mas os olhos voltados para o topo. Aproveite esse fôlego extra para estruturar o que vai te sustentar pelo resto do ano.