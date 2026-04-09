ASTROLOGIA

Dinheiro no bolso: 3 signos recebem um empurrão do universo para lucrar e crescer neste mês de abril; esteja atento

Cenário perfeito para quem busca estabilidade financeira e novos projetos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de abril de 2026 às 22:22

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um sinal para tirar aquele projeto da gaveta, o momento é agora. Com o Sol brilhando em Áries e a Lua estacionada no rigoroso Capricórnio, o céu de hoje não aceita desculpas: é hora de unir a coragem com a estratégia. Para Áries, Capricórnio e Peixes, essa combinação funciona como um combustível premium, transformando ideias abstratas em resultados que você pode, finalmente, ver na conta bancária.

Marte entra no jogo às 09:05, trazendo uma urgência de "fazer acontecer" que pode ser perigosa se você não tiver um plano. Por isso, a dica de ouro é aproveitar a energia realizadora da Lua para organizar as planilhas antes de sair distribuindo ordens. Não é apenas sobre trabalhar duro, mas sobre trabalhar com inteligência. Quem souber ler os sinais e manter a calma diante dos imprevistos vai terminar o dia com a sensação de missão cumprida.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Para os piscianos, o foco é o coletivo; parcerias firmadas hoje tendem a ter uma longevidade impressionante. Já para os capricornianos, o protagonismo está batendo à porta, não tenha medo de assumir a liderança, pois sua autoridade natural está sendo amplificada. É um daqueles dias raros em que o céu oferece tanto o mapa quanto o motor para a jornada.